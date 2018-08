Borsa:Europa ancora giù con dati fiducia

MILANO, 30 AGO - Borse europee ancora in calo dopo la nuova flessione ad agosto dell'indice che misura la fiducia di consumatori e imprese dell'eurozona nelle prospettive dell'economia. E sullo sfondo dell'andamento dei mercati restano i timori per la situazione in Argentina e le tensioni tra Usa e Cina. L'euro sul dollaro passa di mano a 1,1689 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,5%. Francoforte (-1%) resta maglia nera tra i listini del Vecchio Continente. In calo anche Madrid (-0,7%), Londra (-0,6%), Parigi (-0,4%) mentre Milano (-0,2). Restano in forte calo il settore immobiliare (-1,7%), Tlc (-1,6%) e la finanza (-0,8%). A Piazza Affari è stabilmente in rosso Tenaris (-2,4%) mentre ampliano il calo Mps (-2,1%) e Tim (-1,9%). Giù tutte le banche con Bper (-1,5%), Ubi (-0,7%), Unicredit (-0,4%), Banco Bpm e e Intesa (-0,3%).