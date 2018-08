Borsa Milano peggiora con caso Argentina

MILANO, 30 AGO - Piazza Affari e tutti i mercati azionari europei in vista della chiusura si appesantiscono accusando soprattutto il 'caso Argentina': l'indice Ftse Mib perde l'1% facendo solo un po' peggio di Madrid (-1,2%), più esposta verso il Paese sudamericano. Londra cede lo 0,7%, Parigi e Francoforte mezzo punto percentuale. A Milano sempre male Astaldi (-7%) e Tenaris, che cede oltre il 5% dopo una sospensione in asta di volatilità e che ha nel Sudamerica il secondo mercato di riferimento per fatturato. Tra le banche, che soffrono la tensione oggi concentrata sui titoli di Stato italiani, male Bper (-3%). Prosegue lo scivolone di Tim (-2,9%), acquisti su Brembo (+2,5%) e Saipem, che sale di un punto percentuale.