Borsa Milano peggiore Europa con Tenaris

MILANO, 30 AGO - Il ritorno delle tensioni sui titoli di Stato italiani in concomitanza con i timori sull'Argentina hanno fatto di Piazza Affari la più pesante Borsa europea della giornata, per qualche frazione anche peggiore di Madrid, più esposta sul Paese sudamericano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,28% a 20.495 punti, l'Ftse All share in ribasso dell'1,03% a quota 22.749. Tra i titoli principali, il più venduto è stato Tenaris, che ha nel Sudamerica il secondo mercato per fatturato e ha ceduto il 5,5% a 14,19 euro dopo una sospensione in asta di volatilità. Con il rialzo dello spread deboli le banche: Bper ha perso il 3,7%, Banca Generali il 3,3%, Mps il 2,9%, Intesa il 2,3%. Con il settore europeo delle Tlc in calo generalizzato, ancora vendite su Tim che ha perso il 2,9% aggiornando i minimi da quasi cinque anni. In controtendenza Brembo, salita del 2,2% a 11,8 euro, mentre tra i titoli a minore capitalizzazione Astaldi ha ceduto il 7,4% su possibili ritardi nel terzo ponte sul Bosforo.