Carige: patto Mincione, Volpi e Spinelli

MILANO, 30 AGO - Il patto di sindacato tra il finanziere Raffaele Mincione e gli imprenditori Gabriele Volpi e Aldo Spinelli vincola il 15,198% del capitale di Banca Carige. E' quanto si legge nell'estratto del patto: Volpi apporta il 9,087% del capitale, Mincione il 5,428% e Spinelli lo 0,683%. La quota vincolata è inferiore al 20% che il fronte dichiara di avere, come ha ribadito Spinelli. In particolare Mincione ha apportato al patto solo il 5,4% del capitale, nonostante ambienti a lui vicini affermino da tempo che la quota nella sua disponibilità sia più alta, pari a circa il 9% del capitale. Il patto si limita a impegnare gli aderenti a votare la lista proposta da Mincione per l'assemblea del 20 settembre e a proporre in 15 il numero dei componenti del cda e si scioglierà dopo le delibere.