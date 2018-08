Borsa: Europa in calo con guerra dazi

MILANO, 31 AGO - Avvio di seduta in calo per le Borse in Europa dopo la chiusura debole in Asia e l'inasprirsi delle tensioni commerciali tra gli Usa e la Cina. Londra cede lo 0,34%, Francoforte lo 0,36%, Parigi lo 0,13 per cento. Tra i titoli sotto pressione quelli del settore auto e i minerari. L'euro si rafforza mentre lo yen è rimasto stabile. Il mercato resta inoltre preoccupato per un nuovo tonfo delle valute in Argentina e Turchia, che fa rivivere i timori che le crisi in questi mercati potessero diffondersi a livello globale.