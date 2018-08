Inflazione accelera,boom biglietti aerei

ROMA, 31 AGO - Ad agosto il tasso di inflazione è salito all'1,7% contro l'1,5% di luglio. Lo rende noto l'Istat precisando che su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,5%. L'accelerazione dell'inflazione si deve soprattutto ai servizi di trasporto, il cui tasso passa dal +1,7% di luglio al +2,9% del mese in corso. L'indice Ipca, che tiene conto dei saldi, segna invece un calo dello 0,1% su base mensile e un aumento dell'1,7% su base annua. Si impenna il prezzo dei biglietti aerei: il tasso di inflazione per la voce inserita nei servizi di trasporto è salito al 9,4% annuo contro il 6,2% registrato a luglio. Rispetto al mese prima l'aumento dei prezzi è stato del 29,8%. I biglietti per destinazioni nazionali sono aumentati del 21,1% rispetto a luglio e del 20,1% rispetto ad agosto 2017. Quelli per destinazioni internazionali sono invece balzati del 32,9% in un mese e del 6,3% rispetto ad agosto 2017.