Demaria: Salone sarà ripartenza Genova

MILANO, 3 SET - "Sentiamo su di noi una grandissima responsabilità: quella di provare al mondo che Genova è in grado di reagire. E alla luce di questa responsabilità oggi dico che Genova ce la farà, il Salone sarà all'altezza delle aspettative": così la presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria, ha presentato a Milano la 58/ma edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dal 20 al 25 settembre. "Non solo proveremo al mondo che Genova ce la fa, ma che l'Italia ce la fa - ha aggiunto - e il Salone di Genova, cresciuto a due cifre negli ultimi tre anni, dimostrerà che siamo in grado di confermare la crescita degli ultimi anni". A Genova hanno già confermato la presenza 948 espositori (+7% rispetto al 2017) da 27 Paesi. "Voi del Salone - ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture, Edoardo Rixi - avete l'onore e l'onere di organizzare la prima grande manifestazione internazionale dopo il crollo del ponte. Il Salone rappresenterà la svolta. La nautica per il Governo è un settore strategico".