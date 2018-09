Borsa Milano in avvio migliore Europa

MILANO, 4 SET - Buona partenza per Piazza Affari, che cresce in avvio fino all'1% grazie soprattutto alla spinta delle banche con il calo della tensione sui titoli di Stato italiani: Ubi cresce nei primi scambi del 4,4%, Banco Bpm del 3%, Bper del 2,3%, Unicredit, Mediobanca e Intesa di otre due punti percentuali, con Mps sospesa in asta di volatilità. Piatta Mediaset, debole Tim, che scende dell'1,6%.