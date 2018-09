Tim scivola in Borsa a minimi 5 anni

MILANO, 4 SET - Avvio di seduta difficile per Tim in Piazza Affari: il titolo, nettamente il peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione della Borsa di Milano, cede il 2,4% a 0,54 euro, correggendo ancora i minimi degli ultimi cinque anni. Sul gruppo pesano le incertezze di 'governance' dovute allo scontro tra i due azionisti principali (Vivendi ed Elliott), quelle sulla possibile revisione delle concessioni da parte del governo che potrebbe riguardare anche le frequenze Tlc e la concorrenza crescente, con Iliad arrivata in Italia a inizio agosto a un milione e mezzo di clienti.