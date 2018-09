Toninelli, Aspi non ricostruirà ponte

ROMA, 4 SET - "Non sarà Autostrade per l'Italia a ricostruire il Ponte Morandi a Genova, il governo e' compatto. La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i costi sarà la società concessionaria Aspi". Lo ha detto in Aula alla Camera il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, circa le comunicazioni del Governo sul crollo del ponte a Genova.