Tim, Genish compra azioni

MILANO, 4 SET - Amos Genish, il ceo di Tim, investe nel gruppo e compra 1 milione di azioni a 0,5234 euro l'una spendendo 523.000 euro. La mossa cade in una giornata in cui il titolo è scivolato ai minimi da 5 anni in Borsa e vuole essere un segnale di fiducia e di presenza nel gruppo.