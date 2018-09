Borsa:Milano chiude piatta,volano banche

MILANO, 5 SET - La Borsa di Milano (-0,09%) perde slancio nel finale e conclude piatta la seduta. A Piazza Affari, miglior listino nel Vecchio Continente, volano le banche mentre è in rosso il comparto delle auto. Si allenta la tensione sui titoli di stato con lo spread tra Btp e Bund tedesco che chiude in calo a 254 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,92%. Il listino principale è stato sostenuto dalle banche con Banco Bpm (+7,1%), Ubi (+6,3%), Bper (+4,2%), Mps (+3,6%), Mediobanca (+3,2%) e Intesa (+2,1%). In controtendenza Carige (-1%), alle prese con le vicende per il nuovo cda in vista dell'assemblea del 20 settembre. In calo il settore delle auto con Ferrari (-2,8%), Fca (-2,2%), Exor (-1,6%) e Cnh (-0,8%). Arretra Tim (-1,4%), dopo aver tentato il rimbalzo. Giù i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in calo. In negativo Eni (-1%), Saipem e Snam (-0,3%) mentre Italgas (+0,09%) è piatta.