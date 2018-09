Borsa: Asia in calo, Tokyo -0,4%

MILANO, 6 SET - Ancora una seduta in calo per le Borse in Asia. Tokyo perde lo 0,4%, Hong Kong l'1,2% e Shanghai lo 0,4% sui timori di una crescita più debole conseguenza dei problemi dei mercati emergenti. A pesare anche i disastri naturali in Giappone con un terremoto nella sua isola più settentrionale, che ha messo fuori uso l'elettricità e aggiunto problemi ai trasporti dopo il tifone all'inizio di questa settimana. Il crollo delle azioni tecnologiche statunitensi durante la notte, ha aumentato la diffidenza sui listini. Restano infine i timori per l'inasprirsi della guerra commerciale tra Usa e Cina.