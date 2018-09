Borsa: Asia, peggiore settimana da marzo

MILANO, 7 SET - Un venerdì ancora debole per i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, che chiudono la peggiore settimana da marzo sui timori per i mercati emergenti e le difficoltà dei titoli tecnologici. Tokyo ha concluso in calo dello 0,8%, con Seul e Sidney che hanno ceduto lo 0,2%. Debole nel finale anche Hong Kong (-0,3%), attorno alla parità le Borse cinesi, in ribasso di mezzo punto percentuale Singapore. Marginalmente positivi i futures sull'avvio dei listini europei.