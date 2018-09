Commercio: in calo vendite a luglio

ROMA, 7 SET - A luglio 2018 le vendite al dettaglio diminuiscono dello 0,1% in valore rispetto a giugno (-0,2% in volume) mentre si riducono dello 0,6% rispetto a luglio 2017 (-1,8% in volume). Lo rileva l'Istat spiegando che la lieve riduzione mensile "è dovuta al calo delle vendite dei beni non alimentari (rispettivamente -0,3% in valore e -0,4% in volume), mentre sono in leggera crescita quelle di beni alimentari (+0,2% in valore e +0,1% in volume)". Su base annua Le vendite di beni non alimentari registrano un calo dell'1% in valore e dell'1,5% in volume.