Tria, tutte e 3 riforme partono insieme

VIENNA, 8 SET - "Ci sono margini per far partire le varie riforme, ovviamente si stanno mettendo a punto, nella discussione politica, il disegno specifico della varie riforme perché come è stato detto tutto questo verrà fatto gradualmente nel corso della legislatura. C'è ovviamente un bilanciamento, se dare più l'accento su una o l'altra riforma, ma partiranno tutte e tre": lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria al termine dell'Ecofin. Il bilanciamento da trovare è al centro di una discussione "in parte tecnica ma molto politica, ma tutte le riforme partiranno".