Borsa Milano tenta rialzo con banche

MILANO, 10 SET - Piazza Affari tenta di aprire la settimana in rialzo: dopo una partenza piatta, l'indice Ftse Mib sale dello 0,4% con qualche acquisto sulle banche soprattutto grazie al progressivo allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani. Monte dei Paschi recupera infatti il 4% a 2,28 euro, Banco Bpm e Mediobanca salgono di due punti percentuali, mentre Intesa è in rialzo dell'1,5%, Unicredit dell'1,4% e Carige cresce dell'1,1%. Acquisti anche su Tim (+1,5% a 0,53 euro) nel giorno del Cda, piatta Generali, in calo di un punto e mezzo Stm e Fca. Sempre molto debole Astaldi, che cede il 4% dopo il taglio del rating da parte di Fitch.