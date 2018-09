Elica, a Whirlpool India 33% controllata

ROMA, 10 SET - Elica Spa ha venduto il 33% della sua controllata indiana a Whirlpool India per circa 13,1 milioni di euro. Ad annunciare il closing dell'operazione una nota del gruppo marchigiano leader mondiale delle cappe aspiranti.Unitamente alla cessione a Whirlpool of India Limited del 33% del capitale di Elica PB India Private Ltd gli altri soci indiani di minoranza hanno ceduto il 16%. Con il perfezionamento dell'operazione Whirlpool of India Limited ha acquisito così complessivamente il 49% della controllata indiana di Elica. Contestualmente al closing dell'accordo e all'acquisto della partecipazione, Whirlpool of India Limited ha siglato un accordo di distribuzione esclusiva di alcuni dei prodotti di Elica del segmento cooking. Successivamente all'incasso del corrispettivo da parte di Whirlpool of India Limited, Elica verserà circa 1,3 milioni di Euro al cambio odierno agli altri azionisti indiani a fronte della rinuncia ad alcuni loro diritti derivanti dalla conversione anticipata del prestito obbligazionario.