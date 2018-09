Di Maio, presto chiusura su Alitalia

ROMA, 10 SET - "Qualche giorno fa abbiamo concluso il dossier Ilva, adesso arriveremo a conclusione anche del dossier Alitalia con ottimi risultati sia per i dipendenti ma soprattutto per i cittadini italiani". Lo ha detto il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio a margine di un'audizione alla Camera, aggiungendo che "ci sono ottime possibilità, stiamo parlando con tutti e a breve arriveremo alla conclusione, alla chiusura anche di questo dossier. "Le prossime settimane e mesi ci vedranno impegnati sul dossier Alitalia, un dossier importante che gestiamo insieme al Ministero delle infrastrutture e trasporti", ha detto ancora il ministro in audizione. "La priorità del Governo è sì di attirare investitori, ma anche garantire una leadership nella governance pubblica", ha aggiunto.