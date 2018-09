Borsa Milano tiene, bene Tim

MILANO, 11 SET - I primi scambi in Piazza Affari frenano la partenza leggermente positiva, con l'indice Ftse Mib che ondeggia (+0,1%) poco sopra la parità: bene in particolare Tim, che sale dell'1,5% a 0,55 euro. Generalmente in rialzo le banche grazie alla continua riduzione della tensione sui titoli di Stato italiani, con Ubi, Banco Bpm, Carige e Mps in aumento poco superiore al punto percentuale. Debole Mediaset che scende di un punto (Espana -3% a Madrid dopo la corsa di ieri), ondeggia attorno alla parità Astaldi.