Borsa Europa attende indice Zew Germania

MILANO, 11 SET - Mercati finanziari del Vecchio continente piatti in apparente attesa dell'indice Zew sulle prospettive dell'economia tedesca: Londra scende dello 0,3% appesantita dalle materie prime, Francoforte e Parigi sono in marginale rialzo, Milano ondeggia attorno alla parità (Ftse Mib -0,1%). In Piazza Affari restano positive Tim e Ubi, che crescono di un punto percentuale, in calo invece di poco più dell'1% Leonardo, Carige e Mps (entrambe molto volatili), Unipol e Unipol Sai, Exor. Ritraccia Mediaset, che cede il 2,5% dopo la corsa di ieri sull'ipotesi di un progetto di acquisto della quota mancante delle controllata spagnola, che a Madrid scende del 5%. Tra i titoli a minore capitalizzazione, sempre molto debole Astaldi (-6% a 1,14 euro), mentre Banca intermobiliare sale del 6% e la Juventus prosegue la sua corsa sui massimi storici in aumento del 5%.