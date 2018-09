Azimut, fatturato 2018 a 850 milioni

CANNES, 12 SET - Il gruppo nautico Azimut Benetti di Paolo Vitelli ha registrato nel 2018 un fatturato di 850 milioni di euro, pari a +18% sui 723 milioni del valore di produzione 2017. Lo ha reso noto al Salone nautico di Cannes la vicepresidente del gruppo, Giovanna Vitelli, precisando che nell'anno sono stati venduti 261 yachts. Programmati per il triennio 2016-2018 investimenti per 104 milioni di euro. Il gruppo negli ultimi 5 anni ha registrato complessivamente un +40%. "Dopo un periodo molto difficile - ha detto il presidente, Paolo Vitelli - la nautica è ripartita e noi ci sentiamo pronti per intercettare il nuovo mercato con una strategia di lungo termine". Particolarmente significativi i risultati del segmento mega yachts: il gruppo ne ha venduti 18 (pari a +20% sul 2017) e 68 sono già stati ordinati. Azimut Yachts è presente a Cannes con una flotta di 18 barche. Tre le anteprime mondiali: S6, Grande 25 metri, Grande 32 metri "In cinque anni - ha detto Giovanna Vitelli - siamo cresciuti del 40%". (ANSA)