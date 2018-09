A Ferrara nuovo impianto Versalis

BOLOGNA, 12 SET - Versalis (Eni) ha inaugurato oggi a Ferrara il nuovo impianto per la produzione di gomme EPDM destinate, in particolare, all'industria delle componenti automobilistiche. Il nuovo complesso, riferisce Eni in una nota, rappresenta un esempio di reindustrializzazione di un polo produttivo: per il progetto, sul quale sono stati investiti oltre 250 milioni di euro, è stata costruita una nuova linea produttiva su aree bonificate ed è stata ammodernata parte dell'impianto elastomeri esistente. L'investimento a Ferrara "aumenta la capacità produttiva complessiva di circa 50 mila tonnellate anno e consente di rinnovare il portafoglio prodotti elastomeri e di incrementare l'occupazione, con 45 nuove assunzioni per la produzione e relativi servizi, e altre circa 50 persone per le attività affidate a terzi".