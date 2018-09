Fca, domani il ricordo di Marchionne

TORINO, 13 SET - Domani sarà la giornata del ricordo di Sergio Marchionne, l'amministratore delegato di Fca scomparso il 25 luglio. Nel Duomo di Torino, dove alle 11 sarà celebrata la Messa commemorativa dall'arcivescovo Cesare Nosiglia, saranno presenti, accanto alla compagna di Marchionne, Manuela Battezzato, e agli altri familiari, i top manager del gruppo, a partire dal nuovo ad Mike Manley e dal presidente John Elkann. Numerosi anche gli esponenti della famiglia Agnelli. A Torino ci saranno i vertici di Ferrari e Juve, gli uomini più vicini al Gruppo come Gianluigi Gabetti e Franzo Grande Stevens e alcune centinaia di dipendenti provenienti dagli stabilimenti italiani di Fca e Cnh. In Duomo - un migliaio i presenti - anche esponenti del governo e uomini politici tra i quali Matteo Renzi, a Torino per impegni politici, i rappresentanti delle istituzioni locali. Non sono previsti discorsi ufficiali, solo l'omelia dell'arcivescovo. Analoga cerimonia si terrà il 27 settembre a Auburn Hills, sede americana di Fca.