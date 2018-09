Moody's conferma rating Ue ad AAA

ROMA, 15 SET - Moody's ha confermato il rating a lungo termine sull'Unione europea ad Aaa, con outlook stabile. La decisione, si legge in una nota dell'agenzia, rispecchia in primo luogo "il forte sostegno dei Paesi membri, che riflette la notevole capacità di credito degli Stati più quotati e il loro impegno a garantire la continuità delle finanze dell'Ue". In secondo luogo "la gestione conservatrice del bilancio dell'Unione e molteplici livelli di protezione del servizio del debito, compreso il potenziale ricorso al sostegno aggiuntivo dei membri in modo tempestivo se e quando necessario".