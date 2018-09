Guidesi, cedolare secca sia strutturale

ROMA, 15 SET - La cedolare secca sugli affitti abitativi "va resa strutturale". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Guido Guidesi, intervenendo a Piacenza al convegno del Coordinamento legali di Confedilizia. "Uno deve sapere in base alla durata dell'affitto che quella norma non verrà cambiata", ha detto, motivando la volontà di renderla strutturale anche con "gli effetti positivi sul gettito". Guidesi ha confermato l'intenzione di lavorare anche sulla cedolare secca sui negozi, iniziando dai nuovi contratti "per poi passare ad una platea più numerosa".