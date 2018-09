Ansaldo Sts: contratto da 1 mld dollari

MILANO, 18 SET - Ansaldo Sts, in qualità di leader del consorzio Flow1, ha ricevuto la lettera di assegnazione da parte di ArRiyadh Development Authority per il contratto di 'operation & maintenance' delle linee 3, 4, 5 e 6 della metropolitana di Riyadh. Lo rende noto un comunicato della società, secondo il quale il contratto prevede una durata di 12 anni, compreso il periodo di 'mobilization' e ha un valore totale per il consorzio Flow di 10,9 miliardi di Rial sauditi, pari a circa 2,9 miliardi di dollari: la quota di Ansaldo Sts è pari a circa 1 miliardo di dollari.