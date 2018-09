Borsa: Asia rimbalza, bene Tokyo

MILANO, 18 SET - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico in generale rialzo, con gli operatori che guardano ai nuovi dazi Usa dati ormai per scontati e in qualche parte forse meno consistenti del previsto: in particolare corre Tokyo con la migliore seduta da marzo mentre rimbalzano le Borse cinesi. Il listino giapponese ha chiuso infatti in aumento dell'1,4% con l'indice Nikkei 225 (quello sulle 400 maggiori società è salito dell'1,8%) anche sul possibile proseguimento delle politiche economiche del premier Abe, mentre Shanghai e Shenzhen nel finale si muovono in aumento di un punto percentuale e mezzo. Hong Kong è più cauta e cresce dello 0,5%, mentre Seul ha segnato un aumento finale dello 0,2% con Sidney in calo dello 0,3%. In marginale ribasso i futures sull'avvio dei listini europei.