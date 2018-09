4.500 portalettere per il pomeriggio

ROMA, 18 SET - Con il nuovo modello di recapito Poste Italiane "non chiuderà uffici postali nei paesi minori", ed in particolare nei centri con meno di 5mila abitanti: l'A.d., Matteo Del Fante lo ha garantito parlando alla Camera. Poste, dice, vuole evitare "un accanimento" sulle aree svantaggiate del Paese dove Poste non effettua consegne quotidianamente e dove "altre realtà, private ma anche pubbliche, stanno chiudendo". Intanto con il il piano da oltre 10mila "ingressi a pieno organico" Poste metterà in campo circa 4.500 dipendenti "per le consegne anche nel pomeriggio". Ed altri 5.500 per rafforzare i servizi finanziari e assicurativi: "lavoreranno negli uffici postali. Per allagare il numero di prodotti e i servizi di consulenza abbiamo bisogno di più persone". E sui rumors che indicano un possibile coinvolgimento di Poste nel piano per Alitalia, Del Fante dice: "Non abbiamo avuto nessun tipo di interessamento, lo leggo sulla stampa".