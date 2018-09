Un Baglietto di 48m "ammiraglia" Salone

GENOVA, 19 set - Sarà il nuovo 48m T-Line di Baglietto, storico cantiere spezzino parte del Gruppo Gavio, l'imbarcazione "ammiraglia" del Salone Nautico di Genova, che si apre domani con numeri in crescita: 948 espositori (+7% rispetto al 2017)e 46 imbarcazioni in acqua in più (nel 2017 era state 1.100 in acqua e a terra). Con i suoi 48 metri, è tra gli yacht presenti quello dalle dimensioni più importanti. "Siamo molto felici di prendere parte anche quest'anno al Salone di Genova - ha detto Michele Gavino, CEO Baglietto - Avevamo deciso di partecipare già prima dei tristi avvenimenti che ad agosto hanno colpito la città di Genova, ma a maggior ragione oggi ci sembra giusto e doveroso essere presenti e testimoniare unità e partecipazione per un comparto, quello della nautica italiana, nuovamente in crescita". All'inaugurazione annunciata la presenza del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.