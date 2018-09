Ocse: stima pil Italia 2018 cala a +1,2%

PARIGI, 20 SET - La crescita italiana dovrebbe calare all'1,2% nel 2018, contro la stima di maggio dell'1,4%. Per il 2019 invece rimane invariata all'1,1%. E' quanto si legge nelle previsioni intermedie dell'Ocse, l'organismo per lo sviluppo e la cooperazione economica, diffuse oggi a Parigi. La prospettiva di una "crescita, più moderata è probabile in Italia, con incertezze rispetto alla scelta delle politiche. Tassi di interesse più alti, e rallentamento della creazione di posti di lavoro trattengono i consumi".