Palermo, apre il primo centro di consulenza integrata a livello nazionale di Allianz Bank

E’ stato inaugurato il primo centro di consulenza integrata a livello nazionale, nato dalla collaborazione tra

Allianz Bank Financial Advisors, la banca rete del Gruppo, guidata dall’ Amministratore Delegato Paola Pietrafesa, e

Allianz Italia.

Il progetto pilota, al quale seguiranno altre esperienze analoghe, ha coinvolto le due società in un lungo e corposo lavoro di squadra coordinato dall’Amministratore Delegato Paola Pietrafesa, e ha permesso di mettere a

disposizione dei Clienti la migliore consulenza in tema di soluzioni di investimento, assicurative, previdenziali e bancarie, il tutto raggruppato in un’unica sede.

«In un mondo in cui i clienti richiedono soluzioni comprensibili, semplici e sicure – ha detto l'ad Paola Pietrafesa - Allianz Bank Financial Advisors e Allianz Italia hanno avviato la sperimentazione di un nuovo modello di servizio con l’obiettivo di offrire una vera consulenza integrata, frutto della direzione strategica univoca del Gruppo».

Alla cerimonia erano presenti tra gli altri Luigi Madonia, private banker e agente Allianz e Paola Pietrafesa per la Direzione della banca.

L'agenzia si trova in via Libertà all’interno di un edificio storico lungo una delle più prestigiose vie del centro di

Palermo.