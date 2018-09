E il Governo taglia i fondi per la banda larga destinati (anche) alla Sicilia

Un'altra doccia fredda dopo il taglio dei fondi destinata alla riqualificazione delle periferie siciliane. Sono stati tagliati anche i fondi del Pon Imprese e competitività che il Mise aveva destinato ai piani per lo sviluppo della banda larga nelle aree bianche e in particolare in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, che si riducono da 233 a 56 milioni di euro.

Lo ha comunicato, come si apprende da fonti vicine al ministero per lo sviluppo economico, il ministro Luigi Di Maio alle regioni.

Il motivo della rimodulazione, secondo quanto si apprende, sono i ritardi nella realizzazione del piano che mette i fondi a rischio di un definanziamento automatico, per questo 177 milioni saranno spostati su programmi per le Pmi.

Con la prima Gara open Fiber si è impegnata a realizzare l'infrastruttura (progettazione, costruzione e gestione) per circa 3000 comuni in Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

Con la seconda gara i 3.700 comuni presenti in Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta.

Pochi giorni fa Open Fiber ha annunciato di aver raggiunto il traguardo dei 500 cantieri aperti nelle aree dei bandi Infratel e se ne apriranno mille entro fine anno (su 6.800 totali).