Gavio: definita cessione 40% Nuova Argo

MILANO, 27 SET - Aurelia, holding finanziaria della famiglia Gavio, e Ardian, società di investimento francese privata con particolare presenza nel settore delle infrastrutture, hanno dato esecuzione al contratto sottoscritto a inizio agosto per l'acquisizione da parte di Ardian di una partecipazione del 40% di Nuova Argo Finanziaria, società che detiene, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al 58,77% di Astm (autostrade Torino-Milano), che a sua volta detiene una partecipazione del 63,41% di Sias. Lo rende noto un comunicato congiunto, nel quale si specifica che Aurelia "continuerà a mantenere il pieno e esclusivo controllo di Nuova Argo Finanziaria e, tramite quest'ultima, di Astm e Sias. Il closing dell'operazione consente di sviluppare una partnership strategica destinata al rafforzamento del gruppo Gavio nelle infrastrutture quale player globale sempre più competitivo, in grado di cogliere le grandi opportunità del mercato in Europa, in America Latina e negli Stati Uniti", conclude la nota.