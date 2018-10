Ceramica, Italcer compra anche Rondine

ROMA, 6 OTT - Italcer, la holding del fondo italiano Mandarin che sta creando un polo Made in italy della ceramica alto di gamma in grado di imporsi sui mercati internazionali, stringe su Rondine, storico marchio del distretto di Sassuolo. Il closing dell'acquisizione è previsto a brevissimo, e porterà Italcer, dopo le acquisizioni dei mesi scorsi, nella top ten dei player della ceramica italiana. E' quanto si apprende da fonti del settore, che sottolineano che con l'acquisizione di Rondine, che segue quelle di La Fabbrica, Elios e Devon & Devon lo scorso anno, Italcer diventerà in 16 mesi la settima azienda italiana per fatturato con circa 200 milioni di euro e la quinta in profittabilità con 35 milioni di Ebitda.