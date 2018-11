Petrolio chiude a 55,67 dollari (-7,1%)

ROMA, 13 NOV - Il petrolio ha chiuso in calo del 7,12% a New York a 55,67 dollari al barile, segnando un nuovo minimo dal dicembre 2017. A pesare è il taglio delle stime Opec per il 2019, che lasciano quindi prevedere una riduzione delle quote di produzione in occasione del summit dell'Opec del 6 dicembre a Vienna.