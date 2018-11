Borsa: Milano frena con Europa e Renault

MILANO, 19 NOV - Piazza Affari prosegue la prima seduta di settimana positiva, ma riduce la crescita in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib sale dello 0,6% mentre gli altri mercati del Vecchio continente ondeggiano attorno alla parità. A Parigi (indice Cac +0,1%) Renault amplia le perdite e scende del 7% dopo che il presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, potrebbe essere arrestato in Giappone con l'accusa di violazione dei regolamenti finanziari. In Piazza Affari pesa lo stacco dell'acconto dei dividendi di Banca Mediolanum, Recordati, Tenaris e Terna e soprattutto Mediobanca, che perde oltre il 3% a 7,5 euro. Sempre in rialzo la volatile Carige (+11% a 0,0019 euro), in aumento del 3,5% Tim, fermata in asta di volatilità al ribasso Astaldi.