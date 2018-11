Difesa e Snam insieme per energia pulita

MILANO, 19 NOV - La Difesa promuove l'uso dell'energia pulita e la mobilità sostenibile delle Forze Armate e sigla con Snam, che sta investendo nell'energia rinnovabile, un protocollo d'intesa per studiare il possibile utilizzo del gas naturale e del gas rinnovabile per gli automezzi delle Forze Armate. "Migliorare e rendere più efficiente il settore della Difesa, è uno dei principali obiettivi che stiamo perseguendo con approcci innovativi e progetti sostenibili" ha detto il Sottosegretario Angelo Tofalo firmando il memorandum a Palazzo Aeronautica. "Avviamo una collaborazione virtuosa in una filiera italiana di eccellenza - ha sottolineato l'ad Marco Alverà - nella quale siamo all'avanguardia in Europa e nel mondo grazie a un parco circolante di circa 1 milione di veicoli e a una rete di circa 1.300 distributori".