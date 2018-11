EdiliziAcrobatica debutta in Borsa

MILANO, 19 NOV - EdiliziAcrobatica debutta. La società specializzata in lavori su corda e funi ha collocato su Aim oltre 1,7 milioni di nuove azioni per 5,72 milioni di controvalore ed un flottante pari al 23,5% dei 7,72 milioni che compongono il suo capitale. "Nonostante le vicissitudini del mercato, questo sarà un anno record per l'Aim", ha esordito l'a.d. di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi. La società "vuole cambiare il modo di fare edilizia in Italia e nel mondo" coinvolgendo "i principali soggetti europei che fanno il nostro mestiere, ad oggi oltre 250 aziende" dice l'ad Riccardo Iovino. "L'obiettivo non è acquistare, ma inglobare nuovi partner che diano una spinta maggiore al sistema", spiega Iovino, aggiungendo che l'azienda è da tempo su numerosi dossier, ma "stavamo aspettando la fine dell'Ipo per partire con operazioni effettuabili già da oggi in carta contro carta". Il primo paese su cui punta EdiliziAcrobatica "è la Francia, cui seguiranno Spagna, Germania, Inghilterra e Portogallo".