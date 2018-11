Patuelli, uscita da euro è pazzia

Ravenna, 19 nov - "L'uscita dall'euro sarebbe una pazzia e comporterebbe un effetto devastante sul debito pubblico, immaginate i tassi al tempo della lira sul debito, attuale e prospettico". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli durante un seminario a Ravenna che sottolinea infatti come sia un segno di maturazione nel paese e nel dibattito politico "che nessuno ne parli più". Il presidente dell'Abi ha sottolineato come "l'euro abbia mitigato le conseguenze di un debito pubblico che, eccettuati alcuni momenti, è sempre cresciuto". Patuelli ha inoltre ribadito la necessità dell'Italia di appartenenza all'Unione Europea: "siamo un paese strutturalmente povero che vive di export e di turismo e abbiamo grandissimo interesse a non avere barriere". Certo, rileva, "l'Unione deve affrontare una fase ri-costituente e non un disfacimento" e questo momento potrebbe arrivare "dalle prossime elezioni di primavera 2019".