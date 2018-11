Titoli Nissan in calo del 6% a Tokyo

TOKYO, 20 NOV - L'arresto del presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, si ripercuote come prevedibile sul titolo della Nissan a Tokyo, con un crollo di oltre il 6%, dopo l'ampia correzione di ieri a Parigi delle azioni della Renault. I media giapponesi parlano di una necessaria e imminente revisione della strategia dell'intero gruppo, in particolare dopo le dichiarazioni dell'attuale amministratore delegato dalla Nissan, Hiroto Saikawa - nella conferenza stampa nella tarda serata di ieri - che si riferiva 'all'accentramento di troppo potere in una sola persona'. Da giovedì le dimissioni di Ghosn potrebbero essere ufficializzate nel consiglio di amministrazione della società, e una commissione esterna di esperti inizierà ad esaminare il caso. Le accuse sul top manager, da quasi 20 anni alla guida del colosso dell'auto franco-giapponese, riguardano irregolarità e malversazioni sui compensi percepiti e uso improprio dei fondi aziendali per scopi personali.