Boccia, il sto con gli inceneritori

ROMA, 20 NOV - "Io sto con gli inceneritori", dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dello scontro politico nel Governo sui rifiuti in Campania. Da che parte sta? "Io sto con gli inceneritori e mi meraviglia che la parte politica del Governo che vuole addirittura fare valutazioni sulle infrastrutture per gli sprechi non si renda conto che noi mettiamo l'immondizia sulle navi, la mandiamo in altri Paesi dove usano i termovalorizzatori, e noi paghiamo". E sottolinea: "Di fronte a questi sprechi forse ci vorrebbe un grande buon senso della politica italiana".