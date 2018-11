Generali, Piano per leadership in Europa

MILANO, 21 NOV - Rafforzare la leadership in Europa, consolidando la prima posizione. E' l'obiettivo del piano al 2021 di Generali. La compagnia punta anche a focalizzarsi sui mercati assicurativi ad alto potenziale con un tasso annuo composto di crescita degli utili tra il 15 e il 25% e a sviluppare una piattaforma globale di asset management con un tasso annuo composto di crescita degli utili tra il 15 e il 20%. Altro target è un tasso annuo composto di crescita dell'utile per azione tra il 6 e l'8%, a un pay out tra il 55-65%, con un rendimento più elevato per gli azionisti: un return on equity medio superiore all'11,5%. Il gruppo prevede di portare oltre i 10,5 miliardi la generazione cumulativa di capitale, di far crescere del 35% le rimesse cumulative di cassa alla holding e di ridurre il debito di 1,5-2 miliardi. Generali vuole diventare 'Life-Time Partner' per i clienti, promuovere la trasformazione digitale della distribuzione e digitalizzare il modello operativo, con investimenti per un miliardo.