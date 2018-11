Borsa Milano accelera (+1,2%) con banche

MILANO, 21 NOV - L'avvio positivo di Wall street e soprattutto la riduzione della tensione sui titoli di Stato italiani (spread con la Germania a quota 313) sostengono Piazza Affari che, avvicinandosi alla chiusura, sale dell'1,2%, in linea con i migliori listini europei della giornata, come Francoforte e Londra. A Milano, che riavvicina i massimi della seduta, in particolare bene le banche: Banco Bpm sale di oltre il 5%, Mps del 3,6%, Mediolanum del 3,3% e Intesa del 2,4%. Piatta Carige, in calo dell'1,2% Luxottica e A2a, con Unipol che scende dell'1,3%.