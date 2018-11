Borsa Milano chiude forte con Europa

MILANO, 21 NOV - Giornata di buon recupero per tutte le Borse europee, spinte dal ritorno degli acquisti su Wall street e dall'ottimismo per un accordo sulla Brexit, con Piazza Affari sostenuta anche dal calo della tensione sui titoli di Stato italiani: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,41% a 18.731 punti, l'Ftse All share in crescita dell'1,31% a quota 20.542. A Milano bene soprattutto il settore del credito, con Banco Bpm in rialzo finale del 7,6%, Banca Mediolanum del 4,2%, Bper del 3,6%, Mps del 3,4%, con Poste che ha chiuso in aumento del 3,3%. Acquisti anche sui 'big' Intesa (+2,8%) e Unicredit (+1,8%), oltre che su gruppi di altri settori come Stm, salita del 4,7% con il recupero mondiale dell'hi-tech, e Mediaset, che ha guadagnato il 2,8%. In aumento dell'1,3% Tim e dello 0,8% Generali nel giorno della presentazione del piano al 2021, in calo oltre il punto percentuale Unipol, Luxottica, Campari e A2A, il titolo peggiore di quelli a elevata capitalizzazione di Piazza Affari in ribasso dell'1,6%.