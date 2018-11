Bce: Italia amplificato correzione Borse

ROMA, 22 NOV - La forte correzione della Borsa di New York ha avuto un impatto anche sull'Eurozona, dove "la situazione in Italia, le tensioni commerciali e i timori crescenti per le prospettive di crescita globali hanno probabilmente amplificato la correzione": Lo si legge nei verbali della riunione del consiglio direttivo della Bce dello scorso 24-25 ottobre.