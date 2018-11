Leonardo: Profumo, più fiducia sul piano

ROMA, 22 NOV - "Confermo totalmente la fiducia nel piano", dice l'A.d di Leonardo, Alessandro Profumo, del piano industriale presentato a fine gennaio delineando 'un percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo'. "Anzi - sottolinea in una intervista all'ANSA - dopo 9 mesi di lavoro sono ancora più convinto che lo realizzeremo: abbiamo visto i numeri dei primi 9 mesi quindi c'è una piena consapevolezza del fatto che siamo sulla strada giusta". Può "trarre in inganno", aggiunge, "l'andamento dei mercati finanziari che, ovviamente, in questo momento penalizza tutto il sistema Paese. Però non ci preoccupa dal punto di vista della realizzazione del nostro piano". Mentre, per un settore anticiclico come quello della sicurezza, le tensioni internazionali "favoriscono sviluppo e crescita". Profumo è tra i relatori ai Med Dialogues di Roma: "Pensiamo che le tecnologie di Leonardo possano avere un impatto significativo sui processi di sicurezza nell'area, e quindi sulla crescita e lo sviluppo" nell'area del Mediterraneo".