Tajani, per Pernigotti confido soluzione

ALESSANDRIA, 23 NOV - "Sono stato in contatto con le autorità turche, che ringrazio. Confido in una soluzione positiva a breve". Il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, interviene così, su Twitter, sulla vertenza Pernigotti. "Con i lavoratori della Pernigotti ho preso l'impegno di difendere il loro posto di lavoro", aggiunge Tajani, che sabato scorso è stato in visita al presidio dei dipendenti di Novi Ligure. "Continuerò a monitorare la situazione", conclude. Dall'azienda, intanto, arriva un nuovo appello al dialogo: "Stiamo esplorando e valutando tutte le ipotesi coerenti con l'intenzione di mantenere marchio, produzione e lavoratori nel nostro Paese. Non è corretto continuare ad affermare che si sta avviando un processo di delocalizzazione", dice il Chief Financial Officer dell'azienda dolciaria, Pierluigi Colombi, che invita a "ristabilire un clima più pacato intorno a Pernigotti, nel pieno rispetto della vertenza e di tutti i soggetti coinvolti".