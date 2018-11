Bankitalia: da calo Btp giù ricchezza

ROMA, 23 NOV - Il calo dei titoli di Stato "ha determinato una riduzione del valore della ricchezza finanziaria delle famiglie" del 2% (poco meno di 85 miliardi) nei sei mesi a giugno, e "negli ultimi mesi il peggioramento dei corsi azionari e obbligazionari si sarebbe riflesso in un'ulteriore perdita di valore di circa l'1,5 per cento". Lo rileva Bankitalia, ricordando che nella crisi del 2010-2011 un aumento dello spread di 100 punti base ha fatto salire di 30 punti base i tassi sui mutui alle famiglie. Via Nazionale sottolinea inoltre che da maggio il valore medio dei titoli italiani si è ridotto "di circa il 9%" riflettendo "il forte rialzo dei premi per il rischio derivante dalle incertezze sull'orientamento delle politiche economiche e di bilancio".