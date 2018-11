Borsa:Milano in rialzo è migliore Europa

MILANO, 23 NOV - La Borsa di Milano (+0,6%) chiude in rialzo e svetta in cima ai listini del Vecchio continente. I mercati guardano con favore ad un possibile spiraglio sul confronto tra Italia e Ue per la manovra. Intanto lo spread tra Btp e Bund tedesco chiude in calo a 306 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,40%. A Piazza Affari tengono le banche mentre chiudono in calo i titoli energetici. In cima al listino svetta Mps (+3,1%). In positivo anche Banca Generali (+2,2%), Banca Medionalum (+2,1%), Unicredit (+2%) e Intesa (+1%). In controtendenza Carige (-5,8%) e Banco Bpm (-0,5). Archivia la seduta in positivo Mediaset (+2%) e Tim (+2,9%), quest'ultima dopo le ipotesi sul piano di separazione che potrebbe passare dallo spin-off della società dei servizi, invece che della società della rete. Il calo del prezzo del petrolio trascina in territorio negativo Saipem (-2,9%), Eni (-1,7%), Tenaris (-1,6%) e Snam (-0,6%).